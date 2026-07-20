کشف موتورسیکلت سرقتی و ۶ قبضه سلاح سرد در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پیشوا خبر داد.

وی که یک مقام ارشد انتظامی در پیشوا است، اظهار کرد: این طرح با هدف برخورد با مخلان نظم عمومی در سطح پارک‌های شهرستان اجرا شد و مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد میدانی، با هنجارشکنان برخورد کردند.

عربی افزود: در بازرسی از متهمان و وسایل نقلیه آنان، چند دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و مدارک هویتی توقیف شد که پس از استعلام مشخص شد یکی از موتورسیکلت‌ها سرقتی بوده است.

فرمانده انتظامی پیشوا تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، ۶ قبضه سلاح سرد نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.