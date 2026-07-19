سرهنگ امینی: قدرت نرم انقلاب اسلامی دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه شنبه در اجتماع گسترده مردم رشت در میدان شهدای ذهاب، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت رقیه بنت الحسین (س)، با اشاره به ایده تمدنی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: امروز این ایده، قلوب صدها میلیون آزاده جهان را تسخیر کرده است. اگر تشییع شهید والامقام امت اسلامی در ترکیه، لندن و سایر کشورها امکانپذیر بود، شاهد حضور دهها میلیونی مردم آزاده در این شهرها بوده، اما دشمن تاب این شکوه را نداشت.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با قدرت ایمان و نه بمب اتم، معادلات جهانی را تغییر داده است، افزود: پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، پیکر مطهر سردار مجاهد امت اسلامی با حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر در عراق تشییع شد؛ این همان قدرت نرمی است که به زودی با نابودی رژیم صهیونیستی و فتح قدس شریف، به اوج خود خواهد رسید.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با استناد به واقعه عاشورا، حضور به موقع در میدان را یک تکلیف حیاتی دانست و اضافه کرد: پس از حادثه کربلا، قیامهای توابین، اهل مدینه و مختار با دهها هزار شهید رقم خورد، اما همه دیر هنگام رخ داد امروز نیز نباید در یاری نائب امام زمان (عج) تعلل کنیم؛ چراکه روزها و هفته‌هایی پیش روست که دشمن با همدستی رژیم صهیونیستی، ناتو و گروههای تروریستی، تقسیم کار کرده است، اما این امت، میدان را خالی نخواهد کرد.

سرهنگ امینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، به رشادت‌های شهیدان «سیرت نیا»، «طاهرنیا»، «یعقوبی» و «جعفری نیا» اشاره کرد و گفت: این شهدا با الهام از مکتب عاشورا، زمان‌شناس و مکان‌شناس بودند و در هر سرزمینی که نیاز بود، به یاری اسلام شتافتند. شهید یعقوبی پس از ۲۰ سال دوری از جبهه، با جانفشانی در سوریه به درجه شهادت رسید و شهید جعفری نیا با همان عشق و اخلاص، هدیه عروسک برای دخترانش را در مسیر دفاع از حرم به ارمغان آورد.

وی با اشاره به عملیات اخیر نیروهای مسلح کشورمان علیه پایگاه‌های آمریکایی در اردن، تصریح کرد: امروز قدرت سپاه اسلام و ارتش قهرمان را در ۷۲ ساعت اخیر مشاهده کردید و این مقدمه‌ای است برای پاکسازی منطقه از وجود آمریکایی‌ها و نابودی رژیم منحوس صهیونیستی.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان تأکید کرد: امروز انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حشدالشعبی عراق، کتائب حزب‌الله عراق، همگی آماده لبیک به فرمان نائب امام زمان (عج) هستند و ما معتقدیم که شهیدان والامقامی همچون سیدحسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، پرچمدار این مسیر بزرگ بوده و با هدایت فرماندهی معظم کل قوا، نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.