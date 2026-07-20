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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

بوشهر هدف تهاجم دشمن قرار گرفت

بوشهر هدف تهاجم دشمن قرار گرفت

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: لحظاتی پیش بوشهر ۲ بار هدف تهاجم دشمن قرار گرفت.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح دوشنبه شهر بوشهر ۲ بار مورد تهاجم دشمن امریکایی قرار گرفت.

وی از بررسی ابعاد و جزئیات این تهاجم خبر داد و بیان کرد: تاکنون گزارشی از خسارت انسانی در پی این تهاجم گزارش نشده است.

کد مطلب 6893241

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