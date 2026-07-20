وقوع صدای انفجار در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.
هنوز علت دقیق و منشأ این صدای بلند مشخص نشده و تا این لحظه هیچ کدام از نهادهای رسمی و مسئولان استانی در این باره اطلاعرسانی نکردهاند.
خبر تکمیلی اعلام می شود...
اصفهان-دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.
هنوز علت دقیق و منشأ این صدای بلند مشخص نشده و تا این لحظه هیچ کدام از نهادهای رسمی و مسئولان استانی در این باره اطلاعرسانی نکردهاند.
خبر تکمیلی اعلام می شود...
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