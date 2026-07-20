وقوع صدای انفجار در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.

هنوز علت دقیق و منشأ این صدای بلند مشخص نشده و تا این لحظه هیچ‌ کدام از نهادهای رسمی و مسئولان استانی در این باره اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

خبر تکمیلی اعلام می شود...