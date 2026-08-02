به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از امدادرسانی به حادثه برخورد دو خودروی سواری در محدوده شهر فاضل‌آباد خبر داد و گفت: در این سانحه هفت نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، توسط عوامل هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سلیمی اظهار کرد: در پی اعلام گزارش برخورد یک دستگاه پژو پارس با خودروی پراید در محور گرگان به علی‌آبادکتول و محدوده شهر فاضل‌آباد، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات قرق با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی شرایط حادثه و وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه امدادی را انجام داده و عملیات انتقال حادثه‌دیدگان به مراکز درمانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اینکه این حادثه هشت حادثه‌دیده و هفت مصدوم داشت، گفت: دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس هلال‌احمر و پنج نفر دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی ادامه داد: یک بانوی ۳۲ ساله به دلیل تهوع و تنگی نفس و یک نوزاد ۹ ماهه به علت ضعف و بی‌حالی، پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی امدادگران هلال‌احمر، به بیمارستان بقیةالله‌الاعظم(عج) علی‌آبادکتول انتقال یافتند و سایر مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در سراسر استان، از مردم خواست در صورت وقوع حوادث و نیاز به امدادرسانی، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.