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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۲

تصادف پژو پارس و پراید در فاضل‌آباد ۷ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف پژو پارس و پراید در فاضل‌آباد ۷ مصدوم بر جای گذاشت

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: برخورد یک دستگاه پژو پارس با پراید در محور گرگان-علی‌آبادکتول هفت مصدوم داشت که با حضور نیروهای امدادی و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از امدادرسانی به حادثه برخورد دو خودروی سواری در محدوده شهر فاضل‌آباد خبر داد و گفت: در این سانحه هفت نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، توسط عوامل هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سلیمی اظهار کرد: در پی اعلام گزارش برخورد یک دستگاه پژو پارس با خودروی پراید در محور گرگان به علی‌آبادکتول و محدوده شهر فاضل‌آباد، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات قرق با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی شرایط حادثه و وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه امدادی را انجام داده و عملیات انتقال حادثه‌دیدگان به مراکز درمانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اینکه این حادثه هشت حادثه‌دیده و هفت مصدوم داشت، گفت: دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس هلال‌احمر و پنج نفر دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی ادامه داد: یک بانوی ۳۲ ساله به دلیل تهوع و تنگی نفس و یک نوزاد ۹ ماهه به علت ضعف و بی‌حالی، پس از دریافت خدمات اولیه درمانی از سوی امدادگران هلال‌احمر، به بیمارستان بقیةالله‌الاعظم(عج) علی‌آبادکتول انتقال یافتند و سایر مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در سراسر استان، از مردم خواست در صورت وقوع حوادث و نیاز به امدادرسانی، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

کد مطلب 6905715

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