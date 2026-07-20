به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خوشباطن صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جشنواره با هدف توسعه فعالیتهای ورزشی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد نابینا و کمبینا، با حضور ورزشکارانی از شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی خراسان رضوی افزود: توجه به مطالبات بهحق افراد نابینا و کمبینا و فراهمکردن زمینه برخورداری آنان از زندگی سالم، پویا و مستقل، از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد بود و باید با شناخت صحیح نیازها و خواستههای این قشر، بستر حضور گستردهتر آنان در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی فراهم شود.
وی ادامه داد: ورزشکاران حاضر در این جشنواره در رشتههای پرتاب گوی، هفتسنگ مهارتی، پنالتی بدون دروازهبان و طنابکشی با یکدیگر رقابت کردند.
خوشباطن خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری هییت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی و هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان خراسان رضوی برگزار شد.
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