حضور پررنگ دانشجویان در مراسم تشییع رهبر شهید/ برپایی ۱۷۵موکب دانشگاهی

سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش فعال دانشجویان در برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، گفت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که نسل جدید را دین‌گریز یا کم‌اعتقاد می‌دانند، حضور گسترده و مؤثر دانشجویان در این مراسم نشان داد که این نگاه با واقعیت فاصله دارد.

وی اظهار کرد: در جریان مراسم تشییع و تدفین، ۱۷۵ موکب در دانشگاه‌های تهران و سه شهر دیگر برپا شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها توسط خود دانشجویان مدیریت می‌شد. البته پشتیبانی این موکب‌ها از سوی ستاد دانشگاهیان انجام گرفت.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: موکب‌هایی که در مسیر حرکت زائران مستقر بودند، به‌ویژه موکب شهید مفتح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، خدمات شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان ارائه کردند و حضور دانشجویان در این عرصه بسیار فعال و چشمگیر بود.

وی با بیان اینکه در تمامی دانشگاه‌های تهران، خوابگاه‌ها و سراهای اسکان نیز با مدیریت دانشجویان اداره می‌شد، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و گفت: از همه دانشجویان عزیزی که در این چند روز زحمات فراوانی متحمل شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.