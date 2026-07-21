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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

در پاسخ به مهر اعلام شد؛

حضور پررنگ دانشجویان در مراسم تشییع رهبر شهید/ برپایی ۱۷۵موکب دانشگاهی

حضور پررنگ دانشجویان در مراسم تشییع رهبر شهید/ برپایی ۱۷۵موکب دانشگاهی

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حضور گسترده دانشجویان در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: در جریان مراسم تشییع و تدفین، ۱۷۵ موکب در دانشگاه‌های تهران و سه شهر دیگر برپا شد.

سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش فعال دانشجویان در برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، گفت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که نسل جدید را دین‌گریز یا کم‌اعتقاد می‌دانند، حضور گسترده و مؤثر دانشجویان در این مراسم نشان داد که این نگاه با واقعیت فاصله دارد.

وی اظهار کرد: در جریان مراسم تشییع و تدفین، ۱۷۵ موکب در دانشگاه‌های تهران و سه شهر دیگر برپا شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها توسط خود دانشجویان مدیریت می‌شد. البته پشتیبانی این موکب‌ها از سوی ستاد دانشگاهیان انجام گرفت.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: موکب‌هایی که در مسیر حرکت زائران مستقر بودند، به‌ویژه موکب شهید مفتح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، خدمات شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان ارائه کردند و حضور دانشجویان در این عرصه بسیار فعال و چشمگیر بود.

وی با بیان اینکه در تمامی دانشگاه‌های تهران، خوابگاه‌ها و سراهای اسکان نیز با مدیریت دانشجویان اداره می‌شد، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و گفت: از همه دانشجویان عزیزی که در این چند روز زحمات فراوانی متحمل شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6893261
زهرا سیفی

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