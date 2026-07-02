آمادگی دانشگاهها برای وداع با رهبر شهید/از اسکان زائران تا خدمات سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با تشکیل ستادهای ویژه، ایجاد کمیتههای اجرایی و بسیج ظرفیتهای آموزشی، رفاهی، درمانی و فرهنگی، برای میزبانی از زائران و خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم آماده شدهاند.
در همین راستا، به دستور محمدرضا عارف، رئیس ستاد برگزاری مراسم، کارگروه دانشگاهیان با مشارکت وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاددانشگاهی، دانشگاهها و تشکلهای دانشگاهی تشکیل شده است تا حضور منسجم جامعه دانشگاهی در این آیین را هماهنگ کند.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم و رئیس کارگروه دانشگاهیان با اشاره به آغاز هماهنگیها از هفتههای گذشته، اعلام کرد دانشگاههای وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران را دارند. به گفته وی، دانشگاههای واقع در مسیر تشییع علاوه بر خدمات رفاهی، در صورت نیاز ظرفیتهای خود را برای مدیریت جمعیت در اختیار ستاد برگزاری قرار میدهند و بخشی از دستاوردهای علمی و فناوری کشور نیز در موکبهای دانشگاهی به نمایش گذاشته خواهد شد.
در دانشگاههای مختلف نیز برنامهریزیهای گستردهای در حال انجام است که فعالیت برخی از دانشگاه ها به شرح زیر است :
دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه جامع علمیکاربردی با تشکیل کمیته ویژه، برپایی موکبهای پذیرایی، استقرار تیمهای امدادی، پشتیبانی از استانهای میزبان و تسهیل اعزام دانشجویان و کارکنان را در دستور کار قرار داده است.
دانشگاه ملی مهارت
دانشگاه ملی مهارت نیز مسئولیت میزبانی از دانشگاهیان استانهای کرمانشاه و کردستان را بر عهده گرفته و برای اسکان، پذیرایی و اجرای برنامههای فرهنگی در سراسر کشور برنامهریزی کرده است.
دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور نیز از آمادگی این دانشگاه برای میزبانی از ۵ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران؛ قم و خراسان رضوی خبر داده است.
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس نیز با تشکیل ستاد هماهنگی و کمیتههای تخصصی، تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی، حملونقل، پشتیبانی، اطلاعرسانی، خدمات، بهداشت و درمان را پیشبینی کرده و آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کرده است.
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف، نیز از فراهم کردن ظرفیتهایی برای اسکان موقت مهمانان غیر تهرانی در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب خبرداده است.
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران نیز در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب اسکان ۳۵۰۰ نفر را در مصلی نماز جمعه و مسجد این دانشگاه فراهم کرده است.
دانشگاه امام صادق
دانشگاه امام صادق (ع) نیز با تشکیل ستاد ویژه، ظرفیت اسکان حدود هشت هزار نفر از دانشجویان، دانشآموختگان، کارکنان و خانوادههای آنان را در این دانشگاه و مراکز وابسته فراهم کرده است.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز از آمادگی این دانشگاه برای اسکان حدود ۲۵۰۰ نفر در این ایام در دانشگاه خبر داده است.
دانشگاه علوم پزشکی تهران
در حوزه درمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران از راهاندازی یک بیمارستان صحرایی ۱۰۰ تختخوابی در بخش شمالی مصلای تهران خبر داده است. این مرکز با امکاناتی از جمله اورژانس، درمانگاه، داروخانه، اتاق احیا، تریاژ و بخش بستری، بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود و علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بر فعالیت مواکب درمانی اطراف مصلی نیز نظارت میکند.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای گستردهترین طرح آمادهباش نظام سلامت در کشور برای مراسم وداع و تدفین رهبر شهید خبر داد. در این طرح ملی، تمامی بیمارستانهای دولتی، خصوصی، خیریه و مراکز درمانی وابسته، با مشارکت نیروهای امدادی (هلالاحمر، انتقال خون، اورژانس، بسیج جامعه پزشکی، نیروهای مسلح و نظام پزشکی/پرستاری) در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
علاوه بر اعزام گسترده آمبولانسها توسط سازمان اورژانس به مشهد، حدود ۱۰۰ دستگاه «موتورلانس» (۵۰ دستگاه از اورژانس و ۵۰ دستگاه از هلالاحمر) برای امدادرسانی سریع در میان جمعیت مستقر خواهند شد.
۶ فروند بالگرد (شامل اورژانس، هوانیروز و هلالاحمر) در شهرهای مشهد و نیشابور جهت انتقال اضطراری بیماران بدحال در حالت آمادهباش هستند.
راهاندازی ۲۱ مرکز پیشرفته پزشکی و استقرار بیمارستانهای صحرایی در نقاط کلیدی شهر پیشبینی شده است.
در تمامی مراکز درمانی مستقر، تیمهای مامایی جهت ارائه خدمات تخصصی به مادران باردار و بانوان حاضر در مراسم حضور خواهند داشت.
دانشگاه فردوسی مشهد
شورای سیاستگذاری کمیته دانشگاهیان ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در خراسان رضوی چارچوبهای اجرایی و ظرفیتهای اسکان دانشگاهیان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را تعیین کرد.
دانشگاه قم
دانشگاه قم نیز اعلام کرد، جهت تسهیل در امر اسکان در مراسم تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران»، امکان رزرو اسکان در این دانشگاه فراهم شده است.
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز اعلام کرد، میزبانی از مهمانان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را در روزهای ۱۲ الی ۱۹ تیرماه برعهده خواهد داشت .
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی نیز با راهاندازی ۳۵ موکب در تهران و چند استان، ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و امدادی را در دستور کار قرار داده است. همچنین کمیته پزشکی این دانشگاه با آمادهباش بیمارستانهای تابعه، استقرار تیمهای درمانی، آمبولانسها و ایستگاههای سلامت در تهران، قم و مشهد، خدمات پزشکی مورد نیاز شرکتکنندگان را ارائه خواهد کرد.
بسیج دانشجویی
در بخش اعزام و سازماندهی دانشگاهیان، معاونت اردویی بسیج دانشجویی از تشکیل قرارگاههای «شهید علمالهدی» در بیش از ۳۰ استان خبر داده است.
بر اساس این برنامه، علاوه بر پیشبینی اسکان دانشگاهی در تهران، قم و مشهد، سامانهای برای ساماندهی اعزامهای خودرویی راهاندازی شده و صدها نیروی داوطلب در حوزههای امدادی، فرهنگی، رسانهای و خدماترسانی در این مراسم فعالیت خواهند کرد. همچنین دو موکب مرکزی آموزش عالی در تهران و دهها موکب در سایر استانها به زائران خدمات ارائه میکنند.
جهاد دانشگاهی
جهاددانشگاهی نیز با تشکیل ستاد پشتیبانی از آمادگی برای اسکان دانشجویان و نیروهای جهادی، برپایی موکب فرهنگی در مسیر تشییع و اجرای برنامههای فرهنگی ویژه دانشجویان خبر داده و اعلام کرده است که امکانات مراکز این نهاد برای اسکان و پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی مراسم در حالت آمادهباش قرار دارد.
بسیج اساتید
همچنین سازمان بسیج اساتید از برنامهریزی برای حضور گسترده استادان دانشگاه، برگزاری نشستهای تبیینی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای رسانهای در دانشگاههای سراسر کشور خبر داده است؛ برنامههایی که با هدف مشارکت هرچه گستردهتر جامعه دانشگاهی در این رویداد ملی اجرا خواهد شد.
خدمات رسانی ۱۷۵ موکب بزرگ دانشگاهی
در مجموع همه ظرفیتهای دانشگاههای استان تهران، قم و خراسان رضوی برای خدماترسانی به زائران و کاروانهای دانشگاهی در آمادگی کامل به سر می برند، به طوریکه رئیس کمیته استان تهران دانشگاهیان ستاد ملی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید اعلام کرده است: با همکاری دانشگاههای استان تهران، ۱۷۵ موکب بزرگ دانشگاهیان در مسیرهای پیشبینیشده برای مراسم برپا می شود تا خدمات فرهنگی، پذیرایی و پشتیبانی به دانشگاهیان و سایر زائران ارائه شود.
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