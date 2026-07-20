به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خدماتی بیمه‌ای و درمانی دارد.

در همین راستا، خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق مراکز ملکی و خرید خدمت، به بیمه شدگان تحت پوشش تأمین‌اجتماعی ارائه می‌شود.

در سال گذشته، ۱۵۲ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۵۱ مورد مراجعه سرپایی جهت دریافت خدمات درمانی ثبت شده است.

همچنین، در سال گذشته، ۵۳۴ هزار و ۱۶۶ مورد عمل جراحی برای بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی انجام شده است.

بنابراین گزارش، ۹۵ هزار و ۸۹۵ مورد زایمان در سال گذشته به ثبت رسیده است.

مراکز درمان مستقیم

۴۱۳ مرکز درمانی عمومی تخصصی و فوق‌تخصصی

۸۳ بیمارستان و مرکز جراحی

۳۳۰ مرکز درمانی سرپایی

۴۷.۹۴۴ نیروی انسانی حوزه درمان

۱۱.۴۶۷ تخت بیمارستان

خدمات درمانی

۱۵۲.۵۳۸.۱۵۱ مراجعه سرپایی

۸۲.۸۹۵.۱۵۰ تشخیصی و درمانی

۶۹.۶۴۳.۰۰۱ ویزیت پزشکان

خدمات بستری

۹۰۵.۷۰۹ بیمار بستری در سال ۱۴۰۴

۵۴.۲۲۶.۶۱۰ نسخ دارویی

۵۳۴.۱۶۶ اعمال جراحی

زایمان

۹۵.۸۹۵ مجموع زایمان‌ها در سال ۱۴۰۴

مراکز طرف قرارداد

۹.۲۱۵ پزشک عمومی

۹.۴۲۵ پزشک متخصص و فوق تخصص

۳.۵۴۹ درمانگاه پلی‌کلینیک و دی‌کلینیک

۱۶.۱۱۴ مراکز پاراکلینیک

۱.۸۲۲ دندانپزشک

۱۷.۲۱۲ داروخانه

۱.۰۷۶ بیمارستان

۴۹۳ مراکز جامع سلامت