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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

۱۵ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد دستگیر شدند

۱۵ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۱۵ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تدابیر راهبردی و به‌منظور تحکیم امنیت پایدار، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و عملیات‌های هدفمند، طرح ارتقای امنیت اجتماعی را با قاطعیت در سطح این شهرستان به مرحله اجرا درآوردند.

در پی اجرای این طرح، ۲۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که فاقد پلاک بوده، اقدام به مخدوش کردن پلاک کرده یا فاقد مدارک قانونی بودند، شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

با تلاش شبانه‌روزی مأموران، ۱۵ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی در عملیات‌هایی ضربتی دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

در بخش دیگری از این عملیات، با شناسایی و دستگیری ۶ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر، مقدار ۹ کیلوگرم تریاک کشف شد.

کد مطلب 6893323

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