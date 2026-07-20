به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تدابیر راهبردی و به‌منظور تحکیم امنیت پایدار، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و عملیات‌های هدفمند، طرح ارتقای امنیت اجتماعی را با قاطعیت در سطح این شهرستان به مرحله اجرا درآوردند.

در پی اجرای این طرح، ۲۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که فاقد پلاک بوده، اقدام به مخدوش کردن پلاک کرده یا فاقد مدارک قانونی بودند، شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

با تلاش شبانه‌روزی مأموران، ۱۵ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی در عملیات‌هایی ضربتی دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

در بخش دیگری از این عملیات، با شناسایی و دستگیری ۶ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر، مقدار ۹ کیلوگرم تریاک کشف شد.