به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) گروه علوم پزشکی برای تمامی رشته های علوم پایه، بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی صبح روز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار می شود.



زمان ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است.



پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۵ ورودی نیمسال بهمن ماه خواهند بود.



کسب حداقل ۳۰ درصد نمره کل تراز شده آزمون کتبی برای ورود به مرحله مصاحبه الزامی است. همچنین کسب حداقل ۳۰ درصد نمره کل تراز شده (مجموع کتبی و مصاحبه) برای قبولی نهایی الزامی است.



با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران، در تمامی آزمون ها، هزینه ثبت نام متأخرین به میزان ۷۶۰ هزار تومان، به هزینه اصلی آزمون اضافه خواهد شد. لذا چنانچه پس از بازه زمانی اعلام شده، مهلتی برای ثبت نام متأخرین در نظر گرفته شود مبلغ مذکور به هزینه اصلی آزمون اضافه خواهد شد.



چنانچه داوطلبی در هر یک از مراحل آزمون ورودی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) اعم از کتبی و مصاحبه شرکت نکند از فرایند پذیرش این آزمون حذف خواهد شد.



طبق اعلام قبلی، با عنایت به ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی دوره روزانه سال ۱۴۰۴ از شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ محروم خواهند بود. این محرومیت شامل پذیرفته شدگان دوره شهریه پرداز و دانشگاه آزاد نخواهد بود.