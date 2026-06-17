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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

خرید تضمینی گندم در مازندران از ۴۶ هزار تن گذشت

خرید تضمینی گندم در مازندران از ۴۶ هزار تن گذشت

ساری - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از خرید بیش از ۴۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با هدف تسهیل در تحویل محصول شمار مراکز خرید تضمینی استان افزایش یافت.

سید محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام تداوم روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، کشاورزان پرتلاش مازندرانی بیش از ۴۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به استقبال چشمگیر گندمکاران از فرآیند خرید تضمینی، افزود: روند خرید محصول با قوت ادامه دارد و تمامی مراکز فعال در نقاط مختلف استان آماده دریافت گندم کشاورزان بر اساس نرخ تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت هستند.

جعفری در ادامه از آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران مازندرانی خبر داد و تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، فرآیند واریز وجه گندم تحویلی به حساب کشاورزان آغاز شده و این روند تا تکمیل تمامی پرداخت‌ها ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه افزایش نقاط تحویل گندم با هدف کاهش مسافت حمل و جلوگیری از تجمع طولانی‌مدت خودروهای کشاورزان در مراکز خرید انجام شده است، خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل فرآیند تحویل محصول و خدمت‌رسانی بهتر به گندمکاران، از امروز کارخانه آرد کیاسر نیز به جمع مراکز خرید تضمینی گندم استان اضافه شده است.

مدیرکل غله مازندران با قدردانی از همکاری ارزشمند کشاورزان، تأکید کرد: گندمکاران استان سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی هستند و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با تمام توان پای کار است تا محصول تولیدی کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خریداری شود. این روند تا پایان فصل برداشت با جدیت ادامه خواهد یافت.

گفتنی است مازندران ۵۵ هزار هکتار گندمزار دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم در این استان برداشت شود.

کد مطلب 6863050

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