پیام تسلیت استاندار تهران در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در پی درگذشت مرحومه حاجیه‌خانم کوکب اسکندری، مادر شهیدان والامقام حسن، رضا و علی مظفر، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت و تأکید کرد: اقتدار و سربلندی امروز ایران، ریشه در ایمان، استقامت و ازخودگذشتگی خانواده‌های معظم شهدا و مادران صبوری دارد که همواره استوارترین پشتوانه ملت بوده‌اند.



متن کامل پیام به شرح زیر است؛



بسم‌الله الرحمن الرحیم



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



خبر درگذشت بانوی مؤمنه، صبور و فداکار، مرحومه حاجیه‌خانم کوکب اسکندری، مادر بزرگوار شهیدان والامقام حسن، رضا و علی مظفر، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.



آن بانوی مکرمه، عمر پربرکت خویش را در مکتب ایمان، صبر و ایثار سپری کرد و با تربیت فرزندانی مؤمن، انقلابی و فداکار و تقدیم آنان در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، نام خود را در شمار مادران تاریخ‌ساز این سرزمین جاودانه ساخت.



این مادر صبور، در سال‌های دفاع مقدس، نه‌تنها داغ فراق سه فرزند شهید خویش را با صبری زینبی بر دوش کشید، بلکه با حضور مؤثر در عرصه پشتیبانی از رزمندگان و تداوم خدمات اجتماعی و فرهنگی، تصویری ماندگار از ایمان، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بر جای گذاشت.



بی‌تردید، اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز، زیاده‌خواهی و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم، ریشه در فرهنگ ایثار، استقامت و ازخودگذشتگی خانواده‌های معظم شهدا و مادران بزرگواری دارد که با ایمان، بصیرت و شکیبایی، استوارترین پشتوانه این ملت بوده‌اند.



اینجانب، درگذشت این مادر ارجمند را به جناب آقای دکتر حسین مظفر، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاندان معزز مظفر، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.



از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره، سلام‌الله‌علیها، و فرزندان شهیدش و برای بازماندگان مکرم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.



محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران