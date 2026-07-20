۱۱ کشته و ۷ مفقود در سیل و رانش زمین در کشمیر هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سیل و رانش زمین مناطق مرزی پونچ و راجوری، در جنوب غربی شهر سرینگر، پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند، را درنوردید.
به گفته مقامات، بارشهای بیوقفه شبانه صدها نفر از ساکنان را مجبور به نقل مکان به مکانهای امنتر کرد، زیرا آبهای سیل مناطق کمارتفاع، از جمله ایستگاه اتوبوس در بلا کلنی راجوری را در ساعات اولیه فرا گرفت.
دهها وسیله نقلیه پس از طغیان رودخانهها و شکستن دیوارههای آنها، با آب برده یا در آب غرق شدند و باعث اختلال گسترده شدند.
این وضعیت باعث شد مقامات عملیات نجات چندسازمانی را برای ردیابی مفقودین و انتقال افراد گرفتار به مکانهای امنتر در بحبوحه بارندگی مداوم و جادههای آسیبدیده آغاز کنند.
مقامات پیش از این در مورد بارندگی متوسط تا شدید در سراسر کشمیر تحت کنترل هند تا ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) هشدار هواشناسی صادر کرده بودند.
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