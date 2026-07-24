ورود الاغ به آزادراه قزوین–رشت ۹ خودرو را به هم کوبید 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی از وقوع یک تصادف زنجیرهای در آزادراه قزوین–رشت بر اثر ورود یک رأس الاغ به سطح سوارهرو خبر داد.
وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۱ شب گذشته در کیلومتر ۶۷ آزادراه قزوین–رشت رخ داد و به دنبال ورود ناگهانی یک رأس الاغ به مسیر عبور خودروها، ۹ دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند.
رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: در این سانحه، علاوه بر وارد شدن خسارات مالی به خودروهای درگیر، دو نفر نیز مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
تقیخانی با اشاره به ممنوعیت ورود دام به آزادراهها بر اساس ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن، گفت: مطابق مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، هدایتکنندگان دام موظفاند از ایجاد خطر برای کاربران راه جلوگیری کرده و هنگام عبور دام، بهویژه در شب، از علائم هشداردهنده استفاده و دام را تنها از محلهای مجاز عبور دهند.
وی تأکید کرد: در صورتی که صاحب یا هدایتکننده دام این مقررات را رعایت نکند و با عبور غیرمجاز یا بدون استفاده از علائم هشداردهنده موجب وقوع حادثه شود، مطابق قانون مسئول جبران تمام یا بخشی از خسارات و تبعات ناشی از آن خواهد بود.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از دامداران و کشاورزان فعال در حاشیه راههای اصلی، بهویژه آزادراهها، خواست از ورود دام به سطح سوارهرو خودداری کنند و گفت: رانندگان نیز بهویژه در ساعات شب با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و رانندگی تدافعی، آمادگی مواجهه با شرایط پیشبینینشده را داشته باشند.
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