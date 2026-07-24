کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرمترین نقطه استان است؛ همچنین حداقل دما در این ایستگاه به ۳۰ درجه بالای صفر میرسد.
به گفته وی، دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان می دهد که تا اوایل هفته آینده آسمان استان در ساعات اولیه روز صاف در ساعات عصر و شب قسمتی ابری و وزش باد شدید و در نواحی شرقی و شمالی خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
به گفته وی، با انتقال گردوخاک به سطح استان و تداوم آن طی امروزجمعه، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی و جنوبی ادامه می یابد.
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