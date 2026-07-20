️واحد دوم نیروگاه حرارتی تبریز وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان اکبری روز دوشنبه اعلام کرد: در پی خروج ترانس یکی از فازهای ۲۰ به ۲۳۰ کیلوولت خروجی نیروگاه حرارتی تبریز از مدار، عملیات فشرده و شبانه روزی تعمیراتی و جابجایی این تجهیز با بسیج کامل امکانات و نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این عملیات با تلاش مستمر و شبانهروزی کارکنان تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی و با همکاری شرکت تعمیرات برق آذربایجان و برق منطقهای آذربایجان، و همچنین با پشتیبانی معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام رسید.
وی با اشاره به انجام موفقیتآمیز تستهای الکتریکی این ترانس تصریح کرد: پس از اتمام عملیات جابجایی، تمامی تستهای فنی و تخصصی با دقت انجام شد و در نهایت این تجهیز با موفقیت تحت تانسیون قرار گرفته و هماکنون در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
اکبری ادامه داد: همزمان با این عملیات، واحد دوم نیروگاه تبریز با برخی محدودیتها از جمله در بخش بویلر و پمپها مواجه بود که این موارد نیز با تلاش جهادی و هماهنگ تیمهای فنی و تعمیراتی در کوتاهترین زمان ممکن و برای اولین بار در تاریخ نیروگاه تبریز بعد از ۴۵سال با روشهای مهندسی دمونتاژ شده و پس از رفع ایراد در مدار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تأکید کرد: با رفع کامل محدودیتها و آمادهسازی شرایط بهرهبرداری، واحد دوم نیروگاه حرارتی تبریز با توان بالاتر وارد مدار شده و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
اکبری با قدردانی از تمامی عوامل درگیر در این عملیات گفت: این موفقیت حاصل همدلی، تخصص و تلاش بیوقفه مجموعه صنعت برق در استان است که نقش مهمی در پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان ایفا میکند.
وی افزود: در این روزهای دشوار، تمامی همکاران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با تلاش شبانهروزی و حضور مؤثر در میدان، بار دیگر تعهد و مسئولیتپذیری خود را به نمایش گذاشتند. بیتردید بزرگترین سرمایه نیروگاهها نه تجهیزات، بلکه نیروی انسانی متعهدی است که در دل بحران، امید را به حرکت، دانش را به راهکار، انگیزه را به تلاش و مسئولیت را به افتخار تبدیل میکند.
وی تأکید کرد: حفظ انگیزه، انسجام و اعتماد در یک تیم، مهمترین گام در مسیر دستیابی به موفقیتهای پایدار است.
واحد شماره دو این نیروگاه که ظرفیت اسمی آن حدود ۳۶۸ مگاوات است، روز جمعه هفته گذشته بر اثر حادثه در ترانس اصلی از مدار خارج شد.
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