به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی صبح دوشنبه در جلسه حکمرانی هم‌افزا با محوریت مصرف بهینه انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی را نخستین محور این رویکرد مدیریتی دانست و اظهار کرد: حل مسائل شهرستان در این حوزه نیازمند همکاری و مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت اثرگذار روحانیت و مساجد است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه انرژی افزود: این موضوع باید با رویکردی شبکه‌ای و مردم‌محور دنبال شود تا مدیریت مصرف به یک فرهنگ عمومی و پایدار در جامعه تبدیل شود.

فرماندار ویژه میانه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های مهم شهرستان برشمرد و گفت: توسعه پنل‌های خورشیدی در روستاها، احداث نیروگاه خورشیدی توسط شهرداری میانه، جذب سرمایه‌گذاران برای ایجاد مزارع خورشیدی، هوشمندسازی چاه‌ها و ادارات و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برق در دستور کار قرار دارد.

مشایخی با بیان اینکه همکاری بین‌بخشی نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی ایفا می‌کند، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های هدفمند و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی موجب شده است مصرف برق شهرستان در دو ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یابد.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب اشاره کرد و گفت: طی سه ماهه نخست سال، عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب با هدف کاهش هدررفت منابع آبی در نقاط مختلف شهرستان اجرا شده که نتایج مطلوبی در مدیریت مصرف به همراه داشته است.

فرماندار ویژه میانه از ارتقای چشمگیر شاخص کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: این شاخص از ۱۴ درصد به ۹۸ درصد افزایش یافته و میانه را در زمره پنج شهرستان برتر کشور در این حوزه قرار داده است.

وی استانداردسازی انشعابات و جلب مشارکت مردمی را از عوامل مؤثر در ارتقای خدمات زیرساختی دانست و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف حکمرانی هم‌افزا مستلزم همراهی شهروندان و اجرای راهکارهای عملیاتی در بخش‌های مختلف است.

مشایخی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات اداره گاز شهرستان در توسعه شبکه گازرسانی، استانداردسازی و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، بر ضرورت نهادینه‌سازی حکمرانی محله‌محور تأکید کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان کانون اقدامات محله‌ای، تقویت ارتباط مستقیم با مردم، جذب خیران در حوزه مواسات و توسعه خدمات عمرانی و درمانی از مهم‌ترین محورهای این الگوی مدیریتی در شهرستان خواهد بود.