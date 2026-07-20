پویش «شوق زیارت» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی بیان کرد: پویش شوق زیارت در راستای رساندن کمکهای مردمی به مددجویانی است که به دلیل عدم توان تأمین هزینههای سفر از شرکت در راهپیمایی اربعین جا ماندهاند.
وی با اشاره به روشهای غیرحضوری مشارکت در پویش شوق زیارت افزود: شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و یا واریز به شماره کارت بانکی 0412ـ5003ـ9979ـ6037 نزد بانک ملی برای دریافت کمکهای نقدی مردم نیکوکار استان در نظر گرفته شده است.
قائممقام کمیته امداد استان ادامه داد: ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان نیز آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی خیران و نیکوکاران هستند.
هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: مددجویان میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه و مساعدت بلاعوض کمیته امداد امام خمینی(ره) بهرهمند گردید.
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