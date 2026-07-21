سعید محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت‌نام زائران اربعین حسینی در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد، اظهار کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید از طریق سامانه «سماح» به نشانی samah.haj.ir اقدام کنند که تا کنون هفت هزار و ۹۰۰ نفر در قالب چهار هزار و ۸۴۷ گروه، ثبت‌نام خود در این سامانه را قطعی کردند.

وی با تصریح اینکه عزیمت زوار چهارمحال و بختیاری عمدتاً از مرز شلمچه انجام می‌گیرد، ادامه داد: متقاضیان سفر اربعین حسینی علاوه بر وارد کردن اطلاعات گذرنامه، برای نام‌نویسی قطعی باید مرز خروجی و زمان تشرف به عراق و نیز بازگشت به کشور را مشخص و هزینه بیمه را پرداخت کنند، همچنین گذرنامه زائران حداقل باید شش ماه مهلت داشته باشد.

مدیر حج و زیارت استان تصریح کرد: کسانی که گذرنامه ندارند یا در صورتی که گذرنامه آن‌ها تا زمان تشرف، کم‌تر از ۶ ماه اعتبار دارد باید نسبت به اخذ گذرنامه و تعویض یا تمدید آن هر چه سریع‌تر اقدام کنند؛ همچنین برای دریافت ارز، متقاضیان باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

محمدی با اشاره به اینکه اعزام به صورت گروهی در گروه‌های حداکثر ۴۰ نفره انجام می‌شود، تأکید کرد: توصیه می‌شود زائران به‌صورت گروهی ثبت‌نام کنند زیرا ثبت‌نام گروهی در اطلاع‌رسانی هم گروهی‌ها و امور گمشدگان و … بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری همچنین توصیه کرد که زائران QRcode و نیز شماره همراه خود را در اسباب و وسایل خود درج کنند زیرا این امر در امور گمشدگان و ارتباط هم‌گروهی‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. همچنین زائران حتی‌الامکان نرم‌افزار «همیار اربعین» را نصب و همه اطلاعات لازم درباره سفر خود را از این طریق کسب کنند.

محمدی با بیان اینکه موکب‌های ایرانی و عراقی فعالیت خود را از ۱۰ صفر مصادف با سوم مردادماه آغاز می‌کنند، گفت: از زائران حسینی تقاضا می‌شود با توجه به گرمای شدید هوا در عراق، گاه تا ۵۰ درجه، مدت اقامت خود را حداقل به سه روز کاهش دهند تا تعداد زائران بیشتری امکان بهره‌مندی از این فرصت معنوی را در ایام زیارت اربعین داشته باشند.

وی در پایان با تصریح اینکه عزیمت زائران با وسایل نقلیه شخصی و عمومی انجام می‌گیرد، گفت: زائرانی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی عزیمت کنند، حتماً در سامانه سماح اطلاعات مربوط را تکمیل کنند و حتی‌الامکان با ظرفیت پُر حرکت کنند عزیمت زائران تسهیل شود.