آژیرهای خطر در کویت به صدا درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیرهای خطر در کویت خبر دادند.

در حال حاضر، آژیرهای خطر در کویت فعال شده است، برخی منابع از حملات همزمان پهپادی و موشکی به مواضع آمریکا در کویت خبر می‌دهند.

ارتش کویت ضمن تأیید این حملات، ادعا کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده را رهگیری کرده است.

دقایقی قبل نیز منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند.

این منابع از وقوع چندین انفجار در بحرین خبر دادند.

وزارت کشور بحرین اعلام کرد: آژیرها به صدا درآمده است و از شهروندان و ساکنان می‌خواهیم که آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن بروند.