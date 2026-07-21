حملات جدید ایران به مواضع آمریکایی در بحرین و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع آمریکایی در بحرین و اردن از ساعتی پیش تشدید شده است.

منابع رسانه‌ای با انتشار برخی تصاویر، موشک ها و پهپادهای ایرانی را نشان می دهند که به سمت مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها شلیک شده است.

در همین رابطه بحرین مدعی شده است که تعدادی از حملات هوایی ایرانی ها را رهگیری کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که صدای انفجارهای مهیبی در محل ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این کشور شنیده می شود.

ارتش اردن نیز مدعی شده که ۳ موشک ایرانی که اراضی این کشور را هدف قرار داده بود، را منهدم کرده است.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که منابع عربی اعلام کردند که صدای انفجار شدید در نزدیکی شهر الازرق اردن به گوش رسیده است.

پایگاه موفق السلطی به عنوان مهم‌ترین محل استقرار نظامیان آمریکایی در اردن و یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا در نزدیکی شهر الازرق قرار دارد.