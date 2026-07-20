اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رفاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در نشست هم‌اندیشی با منتخبی از معلمان مدارس که با حضور معلمان منتخب استان‌های تهران و البرز و ارتباط برخط نمایندگان استان های هرمزگان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با بیان این‌که این نشست با هدف شنیدن مستقیم دغدغه‌ها، پیشنهادها و مطالبات معلمان تشکیل شده است، اظهار کرد: این جلسه برگزار شد تا در کنار جامعه فرهیخته معلمان، مسائل آموزش و پرورش به صورت مستقیم بررسی شود.

وی با قدردانی از معلمان دغدغه‌مند و برگزارکنندگان این نشست، گفت: تلاش ما بر این بوده است که دغدغه‌های معلمان در حوزه‌های مختلف شنیده شود و در مقابل، دیدگاه‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش نیز با آنان در میان گذاشته شود.

کاظمی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشابه با خدمتگزاران، مدیران و معاونان آموزش و پرورش، افزود: به دلیل شرایط خاص کشور، برگزاری این جلسات با وقفه همراه شد، اما در سفرهای استانی نیز همواره جلسات متعددی با معلمان و مدیران برگزار می‌شود؛ هرچند در آن جلسات فرصت کافی برای شنیدن نظرات معلمان وجود ندارد و به همین دلیل برگزاری چنین نشست‌هایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

جایگاه معلمان؛ محور اصلی تحول کشور

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل معلمان در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: هر ارزشی که برای تعلیم و تربیت قائل شویم، در حقیقت برای معلمان قائل شده‌ایم؛ چراکه رشد و توسعه هر جامعه‌ای از مسیر مدرسه و معلم عبور می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تکریم معلمان، افزود: از منظر قرآن کریم نیز جایگاه معلم، جایگاهی منحصر به فرد است. مأموریت معلم صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه ساختن هویت، شخصیت و سعادت انسان‌هاست و هر اندازه جامعه‌ای به معلمان خود بها دهد، به همان میزان مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

کاظمی ادامه داد: اگر به معلمان توجه نشود، توسعه واقعی در جامعه شکل نخواهد گرفت؛ چراکه معلمان مهم‌ترین عنصر تحول در کشور هستند.

دستاوردهای امروز کشور، محصول تلاش معلمان است

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که معلمان در سخت‌ترین شرایط کشور دو مأموریت بزرگ خود را به بهترین شکل انجام داده‌اند، گفت: تربیت نسل آینده و حضور در میدان دفاع از کشور، دو مسئولیت بزرگی است که معلمان در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی افزود: برخی تلاش می‌کنند نقش معلمان را نادیده بگیرند، در حالی که دستاوردهای علمی، فناوری‌های راهبردی، موفقیت‌های دانش‌آموزان و اقتدار امروز کشور، همگی حاصل سال‌ها تلاش معلمان است.

کاظمی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی، اظهار کرد: دانش‌آموزان المپیادی حتی در شرایط خاص نیز کلاس‌های خود را تعطیل نکردند و موفق به کسب مدال‌های ارزشمند شدند؛ افتخاری که نتیجه تلاش معلمان است. همچنین جوانانی که امروز از کشور دفاع می‌کنند، تربیت‌یافتگان همین نظام تعلیم و تربیت هستند.

دولت چهاردهم آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت، گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، دغدغه‌ای جدی نسبت به آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان دارند.

وی افزود: برای نخستین بار آموزش و پرورش در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته و شخص رئیس‌جمهور تاکنون بیش از ۸۰ جلسه درباره مسائل کمی و کیفی آموزش و پرورش برگزار کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت به نظام تعلیم و تربیت است.

معلمان، راهبران اصلی نظام تعلیم و تربیت

کاظمی با بیان این‌که جامعه فرهنگیان ستون اصلی آموزش و پرورش هستند، گفت: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورش، حدود ۹۵ درصد معلم هستند و ۴۴ درصد کارکنان دولت نیز در این وزارتخانه فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نقش آموزش و پرورش در زیربنای همه دستگاه‌های کشور بی‌بدیل است.

وی افزود: راهبران اصلی نظام تعلیم و تربیت، معلمان هستند و هر تحول پایداری در این حوزه بدون مشارکت آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز معلمان

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر استفاده از ظرفیت فکری معلمان، اظهار کرد: تمام مطالب مطرح‌شده در این نشست، چه به صورت حضوری و چه مجازی، به صورت مکتوب جمع‌بندی و برای بررسی به بخش‌های مختلف ارجاع خواهد شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را مطرح کرده‌ایم تا از ظرفیت معلمان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده شود.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های دولت برای ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: اگر منتظر تکمیل همه زیرساخت‌ها بمانیم، از مسیر تحول عقب خواهیم ماند؛ بنابراین باید با امکانات موجود، فرآیند کیفیت‌بخشی را آغاز کنیم.

وی افزود: در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای دقیقی انجام شده و سامانه‌ای برای رصد لحظه‌ای پروژه‌ها طراحی شده است. حذف مدارس کانکسی، مدارس سنگی و کاهش تراکم کلاس‌ها در اولویت قرار دارد و سال گذشته نیز سه هزار پروژه آموزشی در این حوزه به بهره‌برداری رسید.

تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس به فناوری‌های نوین

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری آموزشی، اظهار کرد: برنامه‌هایی همچون توانمندسازی معلمان، هم‌آموزی، آموزش هوش مصنوعی، اجرای طرح «حامی» برای دانش‌آموزان و استانداردسازی تجهیزات آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، استاندارد تجهیزات مورد نیاز کلاس‌های درس تدوین و به تأیید رئیس‌جمهور رسید.

کاظمی با اعلام یک خبر خوش، گفت: نخستین محموله تجهیزات آموزشی برای تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس، با مشارکت بخش خصوصی و از محل مسئولیت‌های اجتماعی وارد کشور شده و پس از انجام آزمایش‌های لازم، به‌زودی در مدارس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آموزش و پرورش در بهترین وضعیت مالی ۴۶ سال گذشته

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: اگرچه هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما آموزش و پرورش در ۴۶ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز از نظر مالی در چنین وضعیتی قرار نداشته است؛ این در حالی است که دولت در یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور فعالیت می‌کند.

وی افزود: پرداخت پاداش‌ها، حق‌الزحمه امتحانات، سرانه مدارس و سایر مطالبات کارکنان به‌موقع انجام شده و پاداش پایان خدمت دو سال معلمان نیز در سال گذشته پرداخت شد تا چرخه تأخیر یک‌ساله این پرداخت‌ها اصلاح شود.

کاظمی ادامه داد: در بودجه امسال نیز اعتبار پاداش پایان خدمت فرهنگیان پیش‌بینی شده، ارتقای رتبه‌بندی ۲۳۰ هزار معلم انجام شده و احکام آنان صادر و شش ماه معوقاتشان پرداخت شده است. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رفاهیات فرهنگیان در بودجه سال جاری اختصاص یافته است.

ادامه اجرای سند تحول بنیادین

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های تحولی این وزارتخانه، گفت: بازنگری برنامه‌های درسی یکی از مهم‌ترین محورهای اجرای سند تحول بنیادین است و این فرآیند بین پنج تا هفت سال زمان خواهد برد.

وی افزود: سال گذشته محتوای آموزشی پایه اول ابتدایی بازنگری و به صورت آزمایشی در هشت مدرسه تهران و ۲۰۰ مدرسه کشور اجرا شد و امسال نیز بازنگری محتوای پایه دوم ابتدایی آغاز خواهد شد.

مشارکت خانواده‌ها باید کاملاً داوطلبانه باشد

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم رعایت حقوق خانواده‌ها، گفت: مشارکت مردمی در آموزش و پرورش باید کاملاً داوطلبانه باشد.

وی تصریح کرد: هیچ مدیری حق ندارد ثبت‌نام دانش‌آموز، ارائه کارنامه یا سایر خدمات آموزشی را به پرداخت وجه از سوی خانواده‌ها مشروط کند و این موضوع بارها به مدیران مدارس ابلاغ شده است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و مدیران مدارس باید این شرایط را درک کنند. آموزش و پرورش با جامعه‌ای حدود ۴۰ میلیون نفری در ارتباط است؛ بنابراین تصمیم‌گیری در این حوزه باید با دقت، کارشناسی، هوشمندی و توجه به آثار اجتماعی و رسانه‌ای انجام شود.