به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، به مناسبت روز خبرنگار در یادداشتی با عنوان «رسانه؛ شریک راهبردی تحول در آموزش و پرورش» نوشت: در جهان امروز، هیچ تحول پایداری بدون همراهی افکار عمومی به سرانجام نمی‌رسد و هیچ افکار عمومی آگاهی نیز بدون رسانه‌ای مسئول، حرفه‌ای و حقیقت‌جو شکل نمی‌گیرد. از این منظر، رسانه صرفاً روایتگر رویدادها نیست؛ بلکه یکی از ارکان شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

این حقیقت، در حوزه آموزش و پرورش اهمیتی مضاعف دارد. مدرسه، محل تربیت نسل آینده و آموزش و پرورش، زیربنای توسعه هر کشور است. از همین رو، هر گامی در مسیر تحول این نظام، نیازمند گفت‌وگویی مستمر با جامعه است و این گفت‌وگو، بدون حضور فعال و مسئولانه رسانه‌ها ممکن نخواهد بود.

اصحاب رسانه، تنها ناقلان اخبار آموزش و پرورش نیستند؛ آنان با نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه، تبیین سیاست‌ها، بازتاب دغدغه‌های معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و روایت صادقانه دستاوردها و چالش‌ها به ارتقای کیفیت حکمرانی آموزشی کمک می‌کنند. ما در وزارت آموزش و پرورش، رسانه را نه ناظر بیرونی، بلکه شریک راهبردی در تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و اجرای سند تحول بنیادین می‌دانیم. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند روایت‌های دقیق، مستند و امیدآفرین از مدرسه است. در روزگاری که سرعت انتشار اخبار و اطلاعات گاه بر دقت و صحت آن پیشی می‌گیرد، مسئولیت حرفه‌ای خبرنگاران در پاسداری از حقیقت، افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در آینده نظام تعلیم و تربیت دارد.

بی‌تردید، مدرسه زمانی به کانون تحول اجتماعی تبدیل خواهد شد که رسانه، خانواده، معلمان، نخبگان و مسئولان با نگاهی مشترک و مسئولانه در کنار یکدیگر قرار گیرند. این هم‌افزایی، پشتوانه تحقق عدالت آموزشی و تضمین‌کننده آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان ایران خواهد بود.

روز خبرنگار، فرصت قدردانی از همه خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، دبیران سرویس و فعالان عرصه رسانه است که با تعهد، انصاف و مسئولیت‌پذیری، در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه گام برمی‌دارند. از همراهی ارزشمند آنان با خانواده بزرگ آموزش و پرورش صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم این تعامل سازنده، بیش از پیش در خدمت اعتلای نظام تعلیم و تربیت و پیشرفت ایران عزیز باشد.