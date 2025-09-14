کاظمی: نظام تعلیم و تربیت در اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی و خشت گذاری طرح مدرسه اولیا صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت و رئیس جمهور اولویت خود را نظام تعلیم و تربیت گذاشته است. با وجود همه چالش‌ها نظام تعلیم و تربیت اولویت دولت است.

کاظمی با اشاره به اهتمام دولت برای بهبود وضعیت نظام تعلیم و تربیت گفت: خداوند به ما این نعمت را داده است که در خدمت آینده سازان کشور باشیم.

وی با بیان اینکه خیران مدرسه ساز بخش اساسی آینده‌سازی کشور هستند گفت: سرکار خانم مدبرنژاد و انجمن‌های اولیا مربیان صاحب این ایده مدرسه سازی هستند تا ۲۲ مدرسه با مشارکت انجمن‌های اولیا مربیان ساخته شود. این حرکت اولیا بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به لزوم توسعه آموزش‌های مجازی و ابزارهای نوین آموزشی گفت: امیدواریم از محل درآمدهای مسئولیت‌های اجتماعی شبکه شاد توسعه پیدا کند. شبکه شاد اقداماتی بسیار ارزشمند در توسعه نظام آموزشی کشور داشته است. امروز هم بسته‌های جدید تعلیم و تربیت در دوره اول ابتدایی و دوره‌های اول و دوم متوسطه طراحی و راه اندازی شده است.

کاظمی با بیان اینکه کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت مأموریت دیگر ماست؛ گفت: معلم می‌تواند با تحولی که در امر آموزش دارد نظام تعلیم و تربیت را متحول کند.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تلاش همه همکاران ما آغاز یک مهر آرام است که بیشترین بخش معلمان را در درجه کیفیت بالاتری قرار می‌دهد. امروز رشد کیفی آموزشی گفتمان اول نظام تعلیم و تربیت شده است. خوشبختانه امروز دغدغه دولت و آموزش و پرورش تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: شتاب بخشی در تحول در نظام آموزش با توسعه مشارکت ممکن است؛ ما باید امر مشارکت برای ساخت مدرسه را توسعه دهیم و این اقدامی که اولیا از امروز برای مشارکت در امر مدارس سازی آغاز کردند یکی از همین مشارکت‌هاست.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ مدرسه با مشارکت انجمن‌های اولیا و مربیان ساخته خواهد شد گفت: عدد و رقمی که در طرح با هم بسازیم توسط خانواده‌ها و اولیا جمع می‌شود نزدیک نیم همت است که می‌توان با آن قدم‌های بزرگی برداشت و ۳۲ مدرسه با آن ساخته خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: از سازمان نوسازی مدارس هم می‌خواهیم طرحی برای مشارکت معلمان و فرهنگیان در امر مدرسه سازی داشته باشند.