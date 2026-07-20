هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان به ویژه شهرستان شادگان باید از لیست خاموشی خارج شود.
وی افزود: مسئولان و کسانی که شهرستان شادگان را در لیست خاموشی قرار دادند، تنها ساعتی در این شهرستان مستقر شوند و از نزدیک شرایط را ببینند که با دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد، زندگی مردم با قطعی برق مختل میشود.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خاموشی و ناترازیهای برق در این شهرستان غیرقابلتحمل است و انتظار میرود در انجام این خاموشیها مدیریت درستی صورت گیرد.
خنفری گفت: مردم شهرستان شادگان با سختیهای فراوان روزگار میگذرانند و تنها وسیله مقابله با این گرمای طاقتفرسا، دستگاههای سرمایشی است. وقتی برق در اوج گرما قطع میشود، سلامت خانوادهها بهویژه کودکان، بیماران و سالمندان به خطر میافتد و این مسئله قابلچشمپوشی نیست.
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