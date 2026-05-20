لزوم تقویت و توسعه شبکه برق شهر و روستاهای شهرستان شادگان

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و تقویت برق به مناطق مختلف شهری و روستایی شادگان از مهمترین مسائل و مشکلات این شهرستان است و از بدو شروع کار مجلس دوره اینجانب، به طرق مختلف منجمله تذکرات کتبی و شفاهی، دیدارهای مستقیم و غیره مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: در واقع شبکه برق رسانی در شهرستان شادگان بسیار فرسوده و قدیمی بود و افت ولتاژ برق در بسیاری از نقاط این شهرستان زندگی را برای این مردم شریف در شرایط گرمای شدید تابستان بسیار سخت کرده و این افت ولتاژ، خسارات زیادی را به وسائل برقی مردم وارد کرده و می کند.

خنفری ادامه داد: تقویت و توسعه شبکه برق شهرستان شادگان نیاز به توسعه دارد و برای آن باید اعتبار لازم تعریف شود.

نماینده مردم شادگان در پایان ، فرسودگی کابل‌ها، تیرهای برق و ضعف زیرساخت‌ها را از عوامل اصلی حوادث و خاموشی‌ها تابستان سال گذشته در شادگان دانست و گفت: لازم است در سطح شهر و روستاهای این شهرستان به‌صورت جدی در دستورکار نوسازی و ارتقاء شبکه قرار گیرد.