۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

خنفری: ۱۰۰ ترانس برق در شادگان برای جلوگیری از قطعی برق نیاز است

اهواز - نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: حدود ۱۰۰ دستگاه ترانس جدید در شهرستان شادگان باید وارد مدار شود تا خاموشی ها در تابستان پیش رو را به کمترین حد ممکن برسد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت شهر و روستاهای شادگان از لحاظ فرسودگی شبکه برق دارای مشکلات اساسی هستند که حقیقتاً نیازمند اقدام عاجل وفوری هستند که باید این مهم در اسرع وقت بر طرف شوند.

وی با تاکید بر لزوم رفع فوری نواقص شبکه برق شهرستان شادگان افزود: برخی روستاها و مناطق شهری شادگان با افت ولتاژ مواجه هستند که تقویت ولتاژ و پایدارسازی برق شادگان باید به عنوان اولویت دنبال شود.

خنفری در ادامه بر اصلاح، بروزرسانی و توسعه شبکه برق در شهرستان شادگان تاکیدکرد و گفت: باید برنامه‌ریزی‌های مدونی را در راستای بهره‌مندی مردم این شهرستان از قطعی مکرر برق در تابستان پیش رو از نعمت برق انجام گیرد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: فرسودگی کابل‌ها، تیرهای برق، ترانس های برق و ضعف زیرساخت‌ها از عوامل اصلی حوادث و خاموشی‌ها در سطح شهر و روستاهای شهرستان شادگان هستند.

    • سمیر مقدم IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      سلام احسنت و درود بر شما

