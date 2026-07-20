به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکندر مومنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دوجانبه وارد اسلام‌آباد شد.

مومنی و اعضای هیئت همراه در بدو ورود از سوی «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان و «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفتند.

وزیر کشور قرار است در این سفر دو روزه ضمن دیدار با همتای پاکستانی خود با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور میزبان دیدار کند.

برخی از مسئولان ارشد استان سیستان و بلوچستان، وزارتخانه‌های‌ امور خارجه، نفت، صمت، اقتصاد و دارایی و گمرک در هیئت وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.