به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم در نشست شورای معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، توسعه شهرک‌های تخصصی کشاورزی را از اولویت‌های راهبردی این بخش دانست و بر حمایت از اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه قزوین در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: استان قزوین به دلیل ظرفیت‌های کم‌نظیر خود، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و توسعه شهرک‌های تخصصی می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و رونق سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای را از اولویت‌های اصلی این سازمان عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، حرکت به سمت روش‌های نوین تولید و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نقش مؤثری در پایداری تولید و حفظ منابع پایه دارد.

حریری‌مقدم با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه کشاورزی، خواستار حمایت شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور از توسعه شهرک‌های تخصصی در قزوین شد و گفت: استان آمادگی ایجاد و توسعه شهرک‌های شیلاتی، تولید قارچ و صنایع تبدیلی و تکمیلی را در کنار شهرک‌های گلخانه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی این شهرک‌ها ضمن تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، موجب کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده، توسعه صنایع وابسته، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد کشاورزی استان خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان بر تداوم همکاری با شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان زمینه توسعه پایدار کشاورزی و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور را بیش از پیش فراهم کرد.