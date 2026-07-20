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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

محموله بزرگ کولر قاچاق در دشتستان توقیف شد

محموله بزرگ کولر قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک تریلر کانتینربر در ایستگاه بازرسی شهید صلاحی دشتستان خبر داد و گفت: ۸۲ دستگاه کمپرسور کولر که با اسناد بارنامه مغایرت داشت، کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار کرد: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک تریلر کفی کانتینر حامل لوازم یدکی را متوقف و در بازرسی، ۸۲ دستگاه کمپرسور کولر کشف کردند که با مدارک اظهار شده در سامانه همخوانی نداشت.

وی افزود: ارزش این محموله توسط کارشناسان پنج میلیارد تومان برآورد شده و کالا فاقد مجوز گمرکی معتبر بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و خودرو توقیف شد و پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

سردار سوسنی تأکید کرد: پلیس با قاچاق کالا قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6893974

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