محموله بزرگ کولر قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار کرد: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک تریلر کفی کانتینر حامل لوازم یدکی را متوقف و در بازرسی، ۸۲ دستگاه کمپرسور کولر کشف کردند که با مدارک اظهار شده در سامانه همخوانی نداشت.

وی افزود: ارزش این محموله توسط کارشناسان پنج میلیارد تومان برآورد شده و کالا فاقد مجوز گمرکی معتبر بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و خودرو توقیف شد و پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

سردار سوسنی تأکید کرد: پلیس با قاچاق کالا قاطعانه برخورد خواهد کرد.

