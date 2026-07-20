به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدینیا عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان که با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: از مجموعه واحدهای امدادی و تمام افرادی که عضو مجموعه مدیریت بحران استان خوزستان هستند، قدردانی می کنم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باید دین خود را نسبت به مردم خوزستان ادا کنیم و امیدوارم وضعیت خوبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پس از بازدید از منازل مسکونی و دیگر موارد، گزارشها در ستاد ملی بازسازی کشور ارائه و تصمیمگیری شده است، تصریح کرد: منابع مالی نیز تأمین شده است. در واقع مشخص شده که منابع مالی بازسازیها از کدام محل تأمین شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در این خصوص تصمیمهای بسیار خوبی گرفته شده و سازمان برنامه و بودجه باید طبق برنامه، اقدام و تأمین اعتبار کند.
ساجدینیا، اولین اولویت در بازسازی را مسکن مردم برشمرد و عنوان کرد: لوازم خانگی، خودرو، مراکز تجاری، حوزه صنعت و کشاورزی به ترتیب اولویتهای بعدی هستند.
وی تاکید کرد: اولویت اول، مردم هستند. منابع تأمین و از ۲۰ فروردین به بعد، اقدامات انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: جمعبندی خسارتها باید اولویتبندی و بازسازی انجام شود.
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