برآوردهای خسارات جنگ رمضان در حال تکمیل برای ارائه به دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا عصر پنجشنبه در نشست مدیریت بحران در خمین اظهار کرد: شهرستان خمین بیشترین میزان اصابت حملات را تجربه کرده و شاهد حضور فعال مردم و نیروهای امدادی با روحیه بالا از ابتدای بحران بوده است.

وی افزود: آمادگی ۳۶۰ هزار امدادگر در جنگ رمضان، نشان‌دهنده توان بالای کشور در پاسخ سریع به بحران‌ها است.

ساجدی‌نیا تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به برآورد و اعلام میزان خسارات وارده به سازمان مدیریت بحران گردیدند.

وی ادامه داد: برآوردهای خسارات با همکاری دستگاه‌های اجرایی تکمیل و جهت تخصیص اعتبارات به دولت ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: وزارت نفت و تمامی دستگاه‌های مربوطه بلافاصله تشکیل جلسه دادند و مدیریت بحران در ۱۶ استان پیش از آغاز جنگ، جلسات هماهنگی را برگزار کرد.

وی افزود: در پی وقوع جنگ رمضان، ستاد ملی مدیریت بحران تشکیل و ابلاغیه‌های لازم جهت تسریع و دقت در ارزیابی‌ها به استان‌ها ارسال شد.

ساجدی‌نیا بیان کرد: با توجه به پیشرفت سریع بازسازی در استان تهران، ناشی از همکاری شهرداری و وضعیت مالی مناسب آن استان، توصیه می‌شود از ظرفیت شهرداری در سایر استان‌ها نیز برای تسریع در بازسازی اماکن آسیب‌ دیده بهره گرفته شود.

وی گفت: برآوردهای اولیه نشان‌دهنده نیاز به تأمین لوازم خانگی برای ۱۳ تا ۱۴ هزار خانوار شهری و روستایی است.