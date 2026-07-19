به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینیا، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای هرمزگان در پی حملات اخیر دشمن، اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران کشور خود را در کنار مردم خونگرم و مقاوم هرمزگان میداند و با تمام ظرفیت برای بازسازی مناطق آسیبدیده پای کار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در نشست ستاد مدیریت بحران کشور درباره روند جبران خسارتها تصمیمگیری شده است، افزود: مقرر شد تمامی خسارتهای وارد شده از تاریخ ۲۰ فروردینماه به بعد، در کوتاهترین زمان ممکن توسط دستگاههای اجرایی جمعبندی و برای بررسی و تصویب به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شود تا در ستاد بازسازی کشور درباره نحوه جبران آنها تصمیمگیری شود.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در احیای زیرساختهای آسیبدیده خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد، اعتبارات ویژهای برای بازسازی فوری زیرساختهای خسارتدیده، بهویژه در حوزه راهها، پلها و محورهای مواصلاتی استان هرمزگان اختصاص خواهد یافت.
ساجدینیا تصریح کرد: هدف از این اقدام، بازگرداندن هرچه سریعتر شرایط عادی به مناطق آسیبدیده و استمرار خدمترسانی به مردم است و سازمان مدیریت بحران کشور روند اجرای مصوبات و بازسازی زیرساختها را بهصورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
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