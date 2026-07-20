به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر دوشنبه در بازدید از بندر بوشهر، هدف از حضور در بندر بوشهر را بررسی میدانی ظرفیتهای موجود و شتاببخشی به فرآیند تخلیه و بارگیری کالا در شرایط ویژه کنونی عنوان کرد.
وی گفت: با برنامهریزیها و تمهیدات پیشبینیشده تلاش میشود تمامی امور مرتبط با بنادر با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود تا کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز کشور در کوتاهترین زمان ممکن وارد، تخلیه و ترخیص شوند.
صادق با تأکید بر جایگاه راهبردی بنادر در زنجیره تأمین کشور افزود: بنادر بهعنوان خط مقدم تأمین کالاهای اساسی و نیازهای کشور نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصاد و آرامش بازار دارند و تداوم فعالیت روان و بدون وقفه آنها از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است.
وزیر راه و شهرسازی از تلاش کارکنان، مدیران و فعالان حوزه دریایی و بندری بوشهر قدردانی کرد و گفت: بنادر استان بوشهر در شرایط حساس اخیر با استمرار فعالیت شبانهروزی نقش بیبدیلی در حفظ جریان تجارت دریایی و پشتیبانی از اقتصاد کشور ایفا کردند.
صادق همچنین با اشاره نقش ارزنده بنادر استان بوشهر در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: فعالیت و پویایی این بنادر در تخلیه و بارگیری و تردد منظم مسافران در بین بنادر کارنامه درخشان و نمادی از ایستادگی و مقاومت در جبهه اقتصادی بود.
وی ابراز امیدوار کرد: بنادر استان بوشهر با نقشآفرینی بیش از پیش بتوانند جایگاه راهبردی خود را در شرایط خاص کنونی به عرصه ظهور برسانند.
در این بازدید، محمد شکیبی نسب معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت پروژه های توسعه ای مجتمع بندری نگین، ظرفیتهای عملیاتی ، تخلیه و بارگیری کالاها و ورود و خروج کشتیها در بندر بوشهر و اقدامات انجامشده برای تسریع در ارائه خدمات بندری را ارائه کرد.
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