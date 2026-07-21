قم در چهار ماه صاحب طلای جهان شد/ دعوت ۳۴ ورزشکار به اردوهای تیم ملی

محمدهادی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد چهارماهه ورزش قهرمانی استان اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته، ۳۴ ورزشکار قمی در ۱۲ رشته ورزشی به اردوهای تیم‌های ملی دعوت شدند و ۱۱ ورزشکار نیز در هشت رشته مختلف به عضویت تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران درآمدند.



وی افزود: ورزشکاران استان در این مدت موفق به کسب یک مدال طلای جهان و هفت مدال آسیایی شامل ۲ مدال طلا و پنج مدال برنز شدند که نشان‌دهنده تداوم حضور موفق ورزشکاران قمی در رقابت‌های بین‌المللی است.



رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: قم همچنین در این بازه زمانی میزبان ۲ اردوی تیم ملی و پنج مرحله مسابقات انتخابی تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف بود که بیانگر ظرفیت استان در میزبانی رویدادهای ملی ورزش قهرمانی است.



علیایی با اشاره به حضور ورزشکاران استان در ۱۲ رشته ورزشی گفت: این آمار نشان می‌دهد ورزش قهرمانی قم از ظرفیت متنوعی در رشته‌های مختلف برخوردار است و موفقیت‌های استان به چند رشته خاص محدود نمی‌شود.



رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم با بیان اینکه انتشار گزارش‌های دوره‌ای عملکرد ورزش قهرمانی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف از این اقدام، ارائه تصویری شفاف از روند فعالیت‌ها، ارزیابی شاخص‌های عملکرد و اطلاع‌رسانی مستمر به جامعه ورزش و افکار عمومی است.



وی خاطرنشان کرد: توسعه ورزشکاران ملی‌پوش، افزایش سهم قم در میادین بین‌المللی، تقویت رشته‌های مدال‌آور و گسترش میزبانی رویدادهای ملی، از مهم‌ترین برنامه‌های ورزش قهرمانی استان در ادامه سال خواهد بود.