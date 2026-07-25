به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان میرمحمدی، مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نامه بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی این سازمان به قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا تصریح کرد: بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد با وجود رشد قابل توجه تولیدات علمی کشور، نظام مالکیت معنوی و سازوکارهای صیانت از داراییهای فکری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی متناسب با نیازهای اقتصاد دانشبنیان توسعه پیدا نکرده است.
سخنگوی سازمان بازرسی افزود: در شرایطی که اقتصادهای پیشرو جهان بر پایه دانش، نوآوری و داراییهای نامشهود شکل گرفتهاند، ضعف در مدیریت مالکیت معنوی میتواند به هدررفت ظرفیتهای علمی، کاهش انگیزه پژوهشگران و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی منجر شود.
میرمحمدی با اشاره به مهمترین چالشهای شناسایی شده در این حوزه اظهار کرد: ضعف ساختارهای تخصصی مدیریت مالکیت معنوی در دانشگاهها، ناکارآمدی نظامهای حمایتی از پژوهشگران، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند ثبت اختراع و همچنین ضعف ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازار فناوری از جمله مهمترین آسیبهای موجود است.
وی تأکید کرد: نظام مالکیت معنوی صرفاً یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی حکمرانی علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان به شمار میرود و بیتوجهی به آن میتواند اثربخشی سرمایهگذاریهای کلان علمی کشور را کاهش دهد.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین از اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری نزدیک با وزارت علوم خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد با تشکیل کارگروههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، در مسیر اصلاح رویهها، تقویت نظام مالکیت معنوی و تسهیل تجاریسازی دستاوردهای علمی کشور مشارکت کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، تبدیل دانش و نوآوری به ثروت، افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دانشبنیان جهانی است.
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