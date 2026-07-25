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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

هشدار سازمان بازرسی درباره ضعف نظام مالکیت معنوی در دانشگاه‌ها

هشدار سازمان بازرسی درباره ضعف نظام مالکیت معنوی در دانشگاه‌ها

سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کاستی‌های موجود در نظام مالکیت معنوی، خواستار تقویت سازوکارهای صیانت از دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان میرمحمدی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نامه بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی این سازمان به قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا تصریح کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد با وجود رشد قابل توجه تولیدات علمی کشور، نظام مالکیت معنوی و سازوکارهای صیانت از دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متناسب با نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان توسعه پیدا نکرده است.

سخنگوی سازمان بازرسی افزود: در شرایطی که اقتصادهای پیشرو جهان بر پایه دانش، نوآوری و دارایی‌های نامشهود شکل گرفته‌اند، ضعف در مدیریت مالکیت معنوی می‌تواند به هدررفت ظرفیت‌های علمی، کاهش انگیزه پژوهشگران و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر شود.

میرمحمدی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده در این حوزه اظهار کرد: ضعف ساختارهای تخصصی مدیریت مالکیت معنوی در دانشگاه‌ها، ناکارآمدی نظام‌های حمایتی از پژوهشگران، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند ثبت اختراع و همچنین ضعف ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازار فناوری از جمله مهم‌ترین آسیب‌های موجود است.

وی تأکید کرد: نظام مالکیت معنوی صرفاً یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی حکمرانی علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود و بی‌توجهی به آن می‌تواند اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های کلان علمی کشور را کاهش دهد.

سخنگوی سازمان بازرسی همچنین از اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری نزدیک با وزارت علوم خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد با تشکیل کارگروه‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، در مسیر اصلاح رویه‌ها، تقویت نظام مالکیت معنوی و تسهیل تجاری‌سازی دستاوردهای علمی کشور مشارکت کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، تبدیل دانش و نوآوری به ثروت، افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی است.

کد مطلب 6898633

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