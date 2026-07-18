به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، یک طرف ثالث به بخش هایی از شبکه فیرلایف از جمله سیستم های کسب وکاری متصل به بخش عملیات های تولید در شیکاگو دسترسی یافته است.

شرکت پس از مطلع شدن از این نقض امنیتی سیستم واکنش به رویداد و برنامه های ادامه فعالیت کسب وکار را فعال کرد، کارشناسان امنیت سایبری را از خارج شرکت فراخواند و به نیروهای مجری قانون اطلاع رسانی کرد.

کوکاکولا در این باره اعلام کرد گستره کامل وتاثیرات احتمالی این رویداد از جمله وجهه مالی آن هنوز مشخص نیست.

در بیانیه این شرکت آمده است: کیفیت و ایمنی محصولات تحت تاثیر قرار نگرفته است. با این وجود در نتیجه وقوع این رویداد فعالیت های فیرلایف در آمریکا به طور موقت تعلیق شده اند. عملیات های تولید در فیرلایف کانادا هم اکنون تحت تاثیر این رویداد قرار نگرفته اند. این شرکت مشغول تکمیل تحقیقات و احیای سیستم ها و عملیات های تحت تاثیر آن است.

مقامات شرکت هنوز اعلام نکرده اند خطوط تولید تعلیق شده چه زمان به طور نرمال فعالیت خواهد کرد یا آیا اطلاعات حساس کارمندان و مشتریان به خطر افتاده است یا خیر.