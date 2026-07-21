مردم ایلام میزبان شایسته زوار حسینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مواکب شهرستان‌های چرداول و سیروان اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در آستانه زیارت اربعین حسینی قرار گرفته‌ایم و مردم با شور و شوق پای کار آمده‌اند و مواکب فعالیت خود را برای خدمت به زائران آغاز کرده‌اند.

وی افزود: زائران اربعین حسینی مسیر مهران را به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد انتخاب کرده‌اند و مردم استان ایلام نیز با تجربه ارزشمند چند سال گذشته، افتخار خادمی و پذیرایی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را دارند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اهمیت ارتقای سطح فرهنگی مواکب بیان کرد: یکی از اقدامات ارزشمند سال‌های اخیر، توجه به موضوع معرفت‌افزایی زائران است تا زائر با شناخت و معنویت بیشتری به زیارت عتبات عالیات مشرف شود.

وی ادامه داد: اقامه نماز، پاسخگویی به مسائل شرعی، برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های معنوی از جمله برنامه‌های ثابت مواکب در مسیر تردد زائران است که می‌تواند تأثیر مطلوبی بر زائران داشته باشد.

کریمی‌تبار ضمن تقدیر از مردم، خادمان مواکب و خیرانی که نذورات خود را برای خدمت به زائران اختصاص می‌دهند، تصریح کرد: میزبانی از زائران امام حسین(ع) نباید تنها به فعالیت موکب‌ها محدود شود، بلکه مردم می‌توانند با پذیرایی از زائران در منازل خود، فرهنگ مهمان‌نوازی و برکت خدمت به زائران را گسترش دهند.

وی همچنین از روحانیون و مبلغان دینی خواست حضور پررنگ‌تری در مواکب داشته باشند تا زائران بتوانند به آسانی از خدمات فرهنگی و پاسخگویی به مسائل شرعی بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در این بازدید از تلاش مسئولان، خادمان و دست‌اندرکاران مواکب شهرستان‌های چرداول و سیروان در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.