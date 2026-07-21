الگوی کشت باید متناسب با منابع آبی کشور بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامک عزیزکریمی ظهر سه شنبه در نشست مشترک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان و فعالان زنجیره سیب‌زمینی استان همدان با اشاره به اهمیت راهبردی این محصول در سبد غذایی کشور اظهار کرد: پس از گندم، سیب‌زمینی دومین محصول حیاتی در تامین نشاسته مورد نیاز جامعه است و مدیریت دقیق زنجیره تولید، ذخیره‌سازی و عرضه آن برای تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ضمن قدردانی از نقش موثر کشاورزان همدانی در کنترل نوسانات بازار در مقاطع حساس سال گذشته افزود: در شرایطی که کشور با کمبود شدید سیب‌زمینی مواجه بود، فعالان این بخش در استان همدان با عرضه به‌موقع محصولات ذخیره‌شده همکاری موثری در تامین نیاز بازار و حمایت از امنیت غذایی کشور داشتند و لازم است منافع اقتصادی این تولیدکنندگان نیز با تضمین حاشیه سود منطقی حفظ شود.

مدیرکل دفتر غلات و کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره رویکرد این وزارتخانه در تدوین الگوی کشت تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها همواره براساس میزان آب قابل دسترس انجام می‌شود.

وی افزود: براساس قانون سهمیه تخصیصی آب بخش کشاورزی باید ۶۵ میلیارد مترمکعب باشد اما با توجه به اینکه وزارت نیرو سال گذشته ۵۱ میلیارد مترمکعب آب به این بخش اختصاص داد، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای واقعیت‌های موجود تنظیم شد.

عزیزکریمی با بیان اینکه برنامه الگوی کشت استان‌ها برای سال زراعی جاری و سال پایانی برنامه تدوین و ابلاغ خواهد شد، تاکید کرد: تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که سطح زیرکشت محصولات کاملاً با ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و منابع آبی موجود همخوانی داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر میان تولیدکنندگان و مدیران اجرایی، از بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی خواست تا هرگونه چالش در تامین نهاده‌ها و نوسانات قیمتی را بدون فوت وقت به مسئولان گزارش کنند.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های به‌موقع فعالان بخش خصوصی، امکان تصمیم‌گیری سریع و انجام اقدامات اصلاحی را پیش از بروز بحران برای وزارت جهاد کشاورزی فراهم می‌کند و تقویت این تعامل، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و دقیق‌تر مهیا می‌سازد.