سهم ۴.۴ درصدی همدان از تولیدات کشاورزی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی همدان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، ماشین‌آلات نوین و یافته‌های علمی برای افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع آب و کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تعامل میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران است، افزود: در این دوره ۵۰ غرفه تخصصی برپا شده که ۱۹ تولیدکننده برتر استان همدان، آخرین دستاوردهای خود را در آن عرضه کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به جایگاه راهبردی استان در حوزه زراعت و باغبانی، تصریح کرد: حفظ این جایگاه نیازمند سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های ارزش است.

وی در خصوص محصول سیب‌زمینی که یکی از تولیدات مهم این استان به شمار می‌رود، بیان کرد: برنامه‌ریزی منسجم وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و ذخیره‌سازی این محصول در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس، خرید ۲۰ هزار تن سیب‌زمینی برای ذخایر راهبردی کشور هدف‌گذاری شده که سهم استان همدان از این میزان ۵ هزار تن است.

حسینی توسعه مکانیزاسیون و نوسازی تجهیزات را عاملی تعیین‌کننده در کاهش ضایعات، حفاظت از محیط‌زیست و افزایش درآمد کشاورزان دانست و از شرکت‌های دانش‌بنیان خواست ارتباط خود را با بدنه تولید تقویت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین از عزم جدی استان برای کاهش خام‌فروشی خبر داد و گفت: سال گذشته ۵ طرح بزرگ در زمینه صنایع تبدیلی پیگیری شد که راه‌اندازی خطوط فرآوری سیب‌زمینی بخشی از این اقدامات است تا ضمن جلوگیری از ضایعات، ارزش افزوده بیشتری برای محصولات استان ایجاد شود.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه اقتصادی استانداری با تدوین برنامه‌ای جامع، به زودی رویکرد جدید و «ریل‌گذاری اقتصادی» استان را برای توسعه پایدار معرفی و رونمایی خواهد کرد.