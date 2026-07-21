افزایش سقف تسهیلات تجدیدپذیرها و حمایت ویژه از توان تولید داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران، راهکارهای جدید وزارت نیرو برای شتاببخشی به سرمایهگذاری و حمایت از ظرفیتهای فناورانه داخلی تبیین شد.
در این نشست، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به محدودیت منابع در برابر تقاضای بالا، از افزایش سقف تسهیلات ریالی خبر داد.
طرزطلب در تشریح برنامههای جدید تأمین مالی اظهار کرد: با توجه به رشد هزینههای اجرایی، سقف تسهیلات که پیشتر ۲۰ میلیارد تومان بود، با الحاقیههای جدید به حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیارد تومان افزایش مییابد تا پروژههای نیمهتمام شتاب بیشتری بگیرند. وی تأکید کرد که در تخصیص این منابع، اولویت با پروژههایی است که پیشرفت فیزیکی بالاتری داشته باشند.
همچنین وی از تأسیس صندوق توسعه پروژههای تجدیدپذیر و پذیرهنویسی آن خبر داد که میتواند علاوه بر تسهیلات بانکی، منابع ریالی جدیدی را با مشارکت مردم و سرمایهگذاران جذب کند.
در همین حال، ماشااله تابعجماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دهم، بر ضرورت همافزایی میان سیاستهای مالی و توسعه فناوریهای بومی تأکید کرد.
وی با تقدیر از دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان حاضر در نمایشگاه، اظهار داشت: بسیاری از شرکتهای داخلی امروز به دانش طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته دست یافتهاند و حمایت از آنها، سرمایهگذاری مستقیم بر سرمایه انسانی کشور است.
تابعجماعت با بیان اینکه وزارت نیرو مسیر حمایت از تولید داخل را با جدیت دنبال میکند، افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند تداوم سرمایهگذاری هدفمند و ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال شرکتهای فناور است. وی تصریح کرد که موفقیت در تحقق امنیت انرژی، نه تنها به نقدینگی، بلکه به اتکا به توان متخصصان ایرانی گره خورده است.
بر اساس این گزارش، وزارت نیرو با ترکیب استراتژیهای تأمین مالی در ساتبا و حمایتهای فنی و تحقیقاتی، در پی ایجاد یک زیستبوم پایدار است تا علاوه بر رفع چالشهای ناترازی برق، زمینه افزایش خودکفایی و رشد اقتصادی کشور را از طریق انرژیهای پاک فراهم آورد.
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