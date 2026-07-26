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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

۱۰۰ مگاوات نیروگاه‌ خورشیدی این هفته وارد مدار می‌شود

۱۰۰ مگاوات نیروگاه‌ خورشیدی این هفته وارد مدار می‌شود

وزیر نیرو با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از وارد مدار شدن ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هفته گذشته خبر داد و گفت: این هفته نیز حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر وارد مدار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو روز یکشنبه با اشاره به اقدامات و پروژه‌های انجام‌شده در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق کشور، از رشد چشمگیر ظرفیت نیروگاهی در هفته‌های اخیر خبر داد.

وی یادآورشد: هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود و در هفته گذشته، در مجموع ۶۶۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که شامل پروژه‌های متنوعی در بخش‌های مختلف نیروگاهی می‌شود.

علی‌آبادی افزود: یک واحد نیروگاهی سیکل ترکیبی در عسلویه به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و با ارزش ۲۶ همت سنکرون شد و در حال حاضر به صورت پایدار به شبکه سراسری متصل است. همچنین یک واحد نیروگاهی در فردوسی مشهد با ظرفیت بالا در مراحل پایانی قرار دارد و با توجه به ظرفیت قابل بهره‌برداری، خبر بسیار مسرت‌بخشی برای مردم عزیز خواهد بود.

وزیر نیرو با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های برق‌آبی تصریح کرد: یک واحد برق‌آبی به ظرفیت ۵۵ مگاوات و ۲ نیروگاه کوچک پنج مگاواتی در مجموع ۶۵ مگاوات نیروگاه چمشیر به مدار پیوست و در واحد اول آماده اتصال به شبکه هستند.

علی‌آبادی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: هفته گذشته ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد و در همین هفته نیز حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر وارد مدار خواهد شد. تمام این پروژه‌ها تازه‌احداث هستند و در شرایط سخت تصمیم بر اجرای این پروژه‌ها گرفته شد و در اسرع وقت به ثمر نشست.

کد مطلب 6899968

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