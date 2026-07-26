به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو روز یکشنبه با اشاره به اقدامات و پروژههای انجامشده در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق کشور، از رشد چشمگیر ظرفیت نیروگاهی در هفتههای اخیر خبر داد.
وی یادآورشد: هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه میشود و در هفته گذشته، در مجموع ۶۶۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که شامل پروژههای متنوعی در بخشهای مختلف نیروگاهی میشود.
علیآبادی افزود: یک واحد نیروگاهی سیکل ترکیبی در عسلویه به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و با ارزش ۲۶ همت سنکرون شد و در حال حاضر به صورت پایدار به شبکه سراسری متصل است. همچنین یک واحد نیروگاهی در فردوسی مشهد با ظرفیت بالا در مراحل پایانی قرار دارد و با توجه به ظرفیت قابل بهرهبرداری، خبر بسیار مسرتبخشی برای مردم عزیز خواهد بود.
وزیر نیرو با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای برقآبی تصریح کرد: یک واحد برقآبی به ظرفیت ۵۵ مگاوات و ۲ نیروگاه کوچک پنج مگاواتی در مجموع ۶۵ مگاوات نیروگاه چمشیر به مدار پیوست و در واحد اول آماده اتصال به شبکه هستند.
علیآبادی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: هفته گذشته ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد و در همین هفته نیز حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر وارد مدار خواهد شد. تمام این پروژهها تازهاحداث هستند و در شرایط سخت تصمیم بر اجرای این پروژهها گرفته شد و در اسرع وقت به ثمر نشست.
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