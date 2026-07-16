همکاری ساتبا و UNDP برای تامین مالی و توسعه تجدیدپذیرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نشست مشترک محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با ریاض مدب، رئیس هاب انرژی‌های پایدار برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نمایندگان این نهاد در ایران، با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، به منظور بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین مالی پروژه‌ها، برقی‌سازی، هوشمندسازی، انتقال دانش فنی و تعریف پروژه‌های مشترک برگزار شد.

در این نشست، محسن طرزطلب با تشریح آخرین وضعیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، از افزایش ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌ها از یک‌هزار و ۲۲۵ مگاوات به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات در کمتر از دو سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، جنگ ، مشکلات حمل‌ونقل و سایر چالش‌های موجود، توسعه تجدیدپذیرها با حمایت دولت و برنامه‌ریزی منسجم با شتاب ادامه دارد و هدف‌گذاری شده است ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

وی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، افزود: این برنامه شامل احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی است و همزمان توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی، نیروگاه‌های پراکنده و سامانه‌های خورشیدی خانگی مجهز به اینورتر هیبریدی و باتری نیز به‌منظور افزایش پایداری شبکه برق، کاهش نیاز به توسعه شبکه انتقال و ارتقای تاب‌آوری شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه منابع مالی طرح‌های اجراشده تاکنون از محل منابع داخلی دولت تأمین شده است، از پیگیری استفاده از منابع فاینانس خارجی از جمله همکاری با چین برای توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر خبر داد و بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تأمین مالی، انتقال فناوری، هوشمندسازی شبکه، توسعه بازارهای کربن و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد.

طرزطلب همچنین بازار برق سبز بورس انرژی را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست و گفت: امکان فروش مستقیم برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صنایع و مشترکان بزرگ، بدون مداخله دولت، زمینه شکل‌گیری بازاری رقابتی و افزایش جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کرده است.

وی همچنین با تأکید بر آمادگی ساتبا برای توسعه همکاری با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، خواستار استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه آموزش، انتقال دانش فنی، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و مدیریت شبکه برق شد و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها نقش مؤثری در تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایفا کند.

ریاض مدب رئیس هاب انرژی‌های پایدار برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) هم در ادامه به تجارب UNDP در کشورها مختلف برای کمک به تدوین سیاست های توسعه انرژی پایدار و تامین مالی پروژه ها در کشورهایی نظیر قزاقستان، اندونزی، تایلند و ...اشاره کرد. ئیس هاب انرژی‌های پایدار برنامه توسعه ملل متحد با تایید تمرکز جهان بر بحث ذخیره سازی، توسعه شبکه برق و افزایش بهره وری پرداختن به این مباحث در ایران را نشان حرکت ایران در مسر درست دانست. همچنین وی هوشمند سازی و هوش مصنوعی را فرصتی برای ارتقاء قابلیت پذیرش برق تجدیدپذیر و پایداری شبکه برق دانست که ایران نیز می تواند در این حوزه از تجارب جهانی بهره ببرد.