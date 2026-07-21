به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز سه شنبه اظهار کرد: خسارت‌های وارد شده به ۳۳۶ واحد صنعتی و کارگاهی آذربایجان شرقی از آسیب‌های جزیی تا تخریب کامل صددرصدی متغیر بوده و بر اساس برآوردهای اولیه مجموع خسارت‌های وارده بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده افزود: تاکنون ۳۰ واحد تولیدی درخواست واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی را برای احداث یا انتقال محل فعالیت خود ارائه کرده‌اند و این درخواست‌ها در چارچوب ضوابط و با هدف بازگرداندن هرچه سریعتر این واحدها به چرخه تولید در دست بررسی و پیگیری است.

وی گفت: حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال و تسریع در جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از اولویت‌های اصلی مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان است و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط برای تامین حمایت‌های مورد نیاز ادامه دارد.