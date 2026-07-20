به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز دوشنبه در خصوص پی‌گیری مسأله سامان‌دهی واحدهای آسیب دیده ملازینال، افزود: در مورد سامان‌دهی واحدهای آسیب دیده از حادثه رانش زمین در ملازینال مجدداً جلسه‌ای با حضور نمایندگان شهرداری تبریز، شورای اسلامی شهر تبریز و اداره‌کل راه و شهرسازی داشتیم و مقرر شد به هر روش ممکن مشکل خانواده‌های محترم آسیب دیده از حادثه رانش زمین برطرف شود.

وی ادامه داد: در شهرک اندیشه تبریز ۱۲۰ واحد آپارتمانی موجود داریم که مقرر شد با تفاهم شهرداری تبریز و اداره‌کل راه و شهرسازی استان به خانواده‌های آسیب دیده از حادثه رانش زمین در منطقه ملازینال تخصیص یابد.

محمدی گفت: در این خصوص سه راهکار پیشنهاد شده است که مقرر شد هفته آینده طی جلسه مشترکی بین شهرداری تبریز، راه و شهرسازی استان و بنیاد مسکن تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع حاشیه‌نشینی در کلان‌شهر تبریز را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مدیریت شهری تبریز دانست و تاکید کرد: مشکل حاشیه‌نشینی چیزی نیست که چند سال اخیر شکل گرفته باشد و این موضوع دست‌کم مشکل انباشته ۵۰ سال اخیر مدیریت شهری تبریز است که در هر دوره‌ای بنا به شرایط زمان، لاینحل باقی مانده و به شرایط نگران‌کننده امروز رسیده است.

محمدی تصریح کرد: عزم مدیریت استان برای حل این مسئله جزم است و ما در معاونت عمرانی استانداری به دستور آقای استاندار در حال برنامه‌ریزی و رایزنی برای مدیریت اصولی و ریشه‌ای مشکل حاشیه‌نشینی تبریز هستیم و در این مسیر، همگرایی و وحدت رویه همه دستگاه‌های مسئول یک ضرورت مهم است.