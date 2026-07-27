به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به مرزها اظهار کرد: مرز محل عبور و تبادل کالاست، نه محل توقف و هر زمان در مرز حالت ایستایی ایجاد شود، کارکرد اصلی آن از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به توقف طولانی کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی افزود: در حال حاضر کامیون‌ها در برخی مرزها تا ۲۵ روز در صف انتظار قرار می‌گیرند که این موضوع ضرورت استقرار مدیریت واحد مرزی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

پرنیان با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۳ دستگاه و نهاد مختلف در فرآیندهای مرزی نقش‌آفرینی می‌کنند، تصریح کرد: تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر با رویکردهای متفاوت، موجب کندی فرآیندهای صادراتی شده و اجرای مدیریت واحد مرزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای توسعه اقتصاد مرزی است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، توسعه زیرساخت‌های مرز نوردوز، پیگیری موضوع پیله‌وری، بهره‌گیری از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها را از دیگر مطالبات آذربایجان شرقی برشمرد.

وی همچنین دیپلماسی اقتصادی را یکی از ارکان توسعه صادرات دانست و از تشکل‌های بخش خصوصی و اعضای کارگروه خواست مسائل، پیشنهادها و راهکارهای خود را به‌صورت مکتوب و تحلیلی ارائه کنند تا از طریق مسئولان استانی به وزارت امور خارجه منتقل و در مذاکرات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

پرنیان با اشاره به عملکرد کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گفت: سال گذشته چهار جلسه این کارگروه برگزار و ۳۰ مصوبه به تصویب رسید. یکی از مهم‌ترین مصوبات، ارائه گزارش پیشرفت پایانه‌های صادراتی بود که در همین راستا اواخر خردادماه امسال نیز جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های مجری برگزار شد.

وی متذکر شد: مقرر شده است شرکت‌های مجری هر سه ماه یک‌بار گزارش پیشرفت پروژه‌ها را ارائه کنند تا روند اجرای طرح‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و متناسب با مأموریت تخصصی هر پایانه دنبال شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، رفع تعهدات ارزی را یکی از مهم‌ترین موانع صادرات دانست و بیان داشت: صادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۳ دارای تعهد ارزی هستند، تا زمان ایفای این تعهدات امکان انجام صادرات جدید را ندارند و بسته بودن سامانه سنا نیز آنان را ناگزیر به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر در مرکز مبادله کرده است؛ موضوعی که از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان استان محسوب می‌شود.