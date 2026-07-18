به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه آذربایجان‌ شرقی با اشاره به مصوبات جلسه شورای برنامه‌ ریزی گفت: شش طرح زیربنایی، فنی، گردشگری، سرمایه‌ گذاری و خدماتی که پیش‌ تر در کارگروه‌ های تخصصی بررسی شده بود، در این جلسه به تصویب رسید.

سرمست همچنین از ارائه گزارش دستگاه‌ های اجرایی درباره خسارت‌ های وارد شده در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به بخش‌ های کشاورزی، صنعتی و مسکونی خبر داد و اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و بنیاد مسکن گزارش‌ های خود را ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌ های لازم برای جبران این خسارت‌ ها با جدیت دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: این نهاد در زمینه بازسازی و انجام تعمیرات واحدهای مسکونی آسیب‌ دیده عملکرد مناسبی داشته و روند خدمات‌ رسانی همچنان ادامه خواهد داشت.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت منطقه ملازینال گفت: در ستاد بازآفرینی شهری استان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مصوبات مهمی برای ساماندهی این منطقه به تصویب رسید که یکی از مهم‌ ترین آنها آغاز عملیات اجرایی شهرک جوانان برای جابه‌ جایی ساکنان آسیب‌ دیده و در معرض خطر است. مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و برنامه کلنگ‌ زنی آن در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

سرمست همچنین از پیگیری پرداخت خسارت واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته‌اند روند پرداخت خسارت‌ ها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی پروژه ‌های حوزه سلامت استان اشاره کرد و افزود: در این جلسه برنامه‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی تبریز و مراغه و همچنین پروژه‌های مهم بیمارستانی استان بررسی شد و تکمیل و بهره ‌برداری از بیمارستان جامع سرطان تبریز، بیمارستان یک‌ هزار و ۵۰۰ تختخوابی تبریز و بیمارستان‌ های مرند، مراغه و بناب از اولویت‌ های اصلی استان خواهد بود. همچنین ارائه گزارش دانشگاه علوم پزشکی سراب به جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی موکول شد.