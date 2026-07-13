به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و هماندیشی اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با محوریت ساماندهی بازار اجاره مسکن و اجرای مصوبه تعیین سقف افزایش اجارهبها، به ریاست سیدمحسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط صبح دوشنبه در تبریز برگزار شد.
سیدمحسن رضوی در این نشست با اشاره به ضرورت حمایت از مستأجران و اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه و با توجه به شرایط ویژه کشور، حداکثر نرخ افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی ۲۵ درصد تعیین شده است.
وی افزود: در همین راستا، کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در دبیرخانه ادارهکل راه و شهرسازی استان تشکیل شده و با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط، روند اجرای مصوبه و نحوه نظارت بر بازار اجاره بهصورت مستمر بررسی میشود.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تمامی قراردادهای اجاره مسکن که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، مشمول این دستورالعمل هستند، گفت: در صورت درخواست مستأجر، این قراردادها برای مدت یک سال با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه تمدید خواهند شد.
رضوی با اشاره به موارد مستثنی از این مصوبه، تصریح کرد: واحدهایی که برای آنها پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی صادر شده باشد، املاک دارای انتقال قطعی و رسمی، مواردی که نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت به تأیید مرجع قضایی برسد و همچنین مواردی که تخلف مستأجر در انجام تعهدات محرز شود، از شمول این مصوبه خارج هستند.
وی ادامه داد: اطلاعرسانی عمومی درباره این مصوبه از طریق مراجع ذیربط انجام خواهد شد و نظارت بر حسن اجرای آن نیز با استفاده از رصد سیستمی، بازرسیهای میدانی و همکاری نهادهای نظارتی و اتحادیه مشاوران املاک دنبال میشود.
در پایان این نشست، اعضای کارگروه بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، تشدید نظارت بر بازار اجاره، پیشگیری از تخلفات احتمالی و حمایت مؤثر از حقوق مستأجران تأکید کردند.
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