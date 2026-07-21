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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

پرداخت وام‌ ازدواج و فرزندآوری به کجا رسید؟

پرداخت وام‌ ازدواج و فرزندآوری به کجا رسید؟

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس آخرین آمار از تاریخ اول فروردین تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش در بازه زمانی سه ماه ابتدایی سال‌جاری ۳۶۶ هزار و ۹۰۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۸۷ هزار و ۵۹۹ فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پیش از این، مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بر اساس این ابلاغیه در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.

کد مطلب 6894960
علی فروزانفر

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